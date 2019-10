Will Smith comparte una discusión con su esposa y demuestra porque son la mejor pareja

Jada y Will Smith son una de las parejas más amadas de Hollywood ya siempre comparten su sentido del humor y cariño incondicional a donde quiera que van. En su más reciente video compartido en redes sociales, el actor mostró una cómica discusión que tuvo con su esposa demostrando porque son la mejor pareja.

Will Smith capta la reacción de su esposa ante su regaño

En el video, Will dice en tono de broma que pondrá mano firme con su esposa mientras ella lo mira con seriedad, después él dice hacía la cámara que así es como se gana una discusión.

"Esto tal vez parezca políticamente incorrecto pero ese fue el primer episodio de cómo educar a tu mujer."

Entonces Jada lo interrumpe y le dice "No me hagas llamar a Willow":

"Si quieren ver cómo se educa a alguien llamaré a Willow y le diré cómo te has comportado hoy."

Ambos se ríen y entonces Will dice "Ok no vamos a hacer eso, creo que me excedí y no vamos a hacer ese episodio." En los comentarios, sus fans escribieron que son la pareja perfecta y felicitaron a Jada por "poner a su esposo en su lugar".

