Vivienne Jolie Pitt sorprende al mundo con su cambio de look, y luce hermosa

¡De estreno en familia! Angelina Jolie se lleva a casi todos sus hijos a la premiere de su película 'Maléfica: Maestra del Mal' en Los Ángeles ✨ Sólo faltó Maddox, que estudia en Corea del Sur. #angelinajolie #malefica #estreno #madre #familia #maleficamaestradelmal