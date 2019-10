Internautas le recordaron a la presentadora uno de los escándalos que la llevó a alejarse de la televisión. Televidentes recuerdan sonado escándalo de Valerie Domínguez

Valerie Domínguez volvió a la televisión como presentadora del programa 'Yo me llamo'. A pesar de que la reacción de los televidentes ha sido positiva, ya que han destacado su talento para conducir el reality, algunos usuarios de Twitter rememoraron el motivo que la llevó a salir del país y alejarse de la televisión.

#SobreAriasDigo que debería ser, junto con Valerie Domínguez el co-presentador de #YoMeLlamo…para que así los medios ratifiquen su escaso prurito ético a la hora de contratar personajes bastante cuestionados por casos de corrupción y otras ilegalidades. — Phillipe Le Grand (@BorderThinker) October 1, 2019

Recordemos que al conocerse el caso de corrupción de Agro Ingreso Seguro y ella se vio comprometida debido a la relación con su ahora exnovio, Juan Manuel Dávila Fernández.

En su momento Valerie Domínguez aseguró que fue engañada por su exnovio para firmar documentos para pedir subsidios del programa Agro Ingreso Seguro.

El proceso judicial duró cinco años, pero Valerie fue declarada como inocente al cuarto año.

No obstante, lo que muchos no conocieron fue que la barranquillera durante ese momento de su vida no solo tuvo que lidiar con el estrés de los procesos legales, sino que también sufrió de maltrato psicológico por parte de su expareja.

Por lo que tan pronto salió victoria del proceso legal que tenía en contra decidió radicarse en Estados Unidos, donde se reencontró con ella misma.

"Solo ahora que estoy en Colombia de nuevo siento que volví a ser la que era antes. Tuve un break en mi vida, un paréntesis. Yo no sabía lo mal que estaba hasta que, con la distancia, me di cuenta", dijo hace un tiempo en entrevista con la revista Don Juan.

