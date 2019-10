Televidentes cuestionan ejercicio matemático de Alejandro Ayún: lo trataron de "chanta"

La noche de este lunes, el programa Sigamos de Largo estuvo cargado de energías místicas gracias a la presencia de Vanessa Daroch, Latife Sot y Alejandro Ayún. Los tres invitados participaron de una interesante jornada en compañía de los animadores Sergio Lagos y Maly Jorquiera.

El capítulo comenzó con un repaso por los aciertos que han realizado los tarotistas, numerólogos y médiums, entre los que figuraron terremotos y sequías. Posteriormente, Alejandro Ayún realizó unos cálculos sobre el año 2019 y se refirió al significado de la suma de sus dígitos.

Según dijo, el 19 "nos invita a sincronizar la vida, porque tiene que ver con la comunicación con el buen comer, con el buen vivir, pero también habla de tener cuidado con la arrogancia, el ego y la exacerbación". Luego, comentó que la suma total, que da 21, significa una "puerta al tiempo, por primera nos conectamos con otras dimensiones, con otros espacios. Toda la gente que trabaje en este ámbito andamos mucho más perceptivos porque se están abriendo muchos portales".

Sin embargo, su participación recibió críticas y burlas por parte de los televidentes. Y es que Alejandro Ayún aseguró que si se sumaba la edad y el año de nacimiento, siempre daría 2019. Sergio Lagos le preguntó por qué ocurría esto, a lo que este respondió: "todos en este periodo estamos sincronizados con el factor tiempo (21). Lo que nos explica que tenemos que aprovechar al máximo cada minuto en virtud de lo que implica armonizar nuestra vida".

Lo curioso, es que el cálculo funciona con todos los años y no exclusivamente con el 2019. De hecho, si se resta el año actual, con el de nuestro nacimiento, dará como resultado nuestra edad. Los televidentes evidenciaron su indignación en redes sociales, indicando que son simples matemáticas. Incluso, lo trataron de "chanta" y lo acusaron de jugar con la credulidad del público.

#prediccionesEnSDL no den pena con ese ejercicio matemático, por favor!!! Están dando lastima: la edad +el año que nacimos es el año actual. Ocurre todos los años..que vergüenza para ustedes

Yo no puedo creer tanta estupidez!! Obviamente si sumamos nuestro año de nacimiento más nuestra edad va a dar el año actual!! Cómo ninguno de los panelistas le cruje el seso?? Eso no más, a esta hora no tengo paciencia #PrediccionesEnSDL

— johana (@johanops) October 1, 2019