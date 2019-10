7 secretos de Tuxedo Mask, el eterno galán de Sailor Moon que te sorprenderán

Quienes crecimos en los 90, recordamos a Sailor Moon como uno de los animes más exitosos de todos los tiempos. Y es que por más que pasen los años, resulta imposible olvidar esos icónicos y coloridos uniformes de colegiala que usaban Serena (Usagi Tsukino) y sus amigas.

Las transformaciones mágicas, los gatos parlantes y el poder del prisma lunar nos tenían a todos a la expectativa. Sin embargo, fue la entrada entre pétalos de rosa de Tuxedo Mask, lo que terminó por hacernos caer rendidas de amor.

Aquí te dejamos algunos datos sobre este emblemático (y guapo) personaje.

Su nombre no tiene sentido

Bueno Tuxedo Mask realmente no usa un esmoquin como lo dice su nombre. Hay varias razones por las cuales esto no pasa: su colgante, el color de su corbata e incluso el pequeño hecho de que su chaqueta ni siquiera tiene cola como tendría que ser con este tipo de traje. Pero, ¿te imaginas si usara el nombre que va con el tipo de traje que usa? Sería algo como "Dinner Suit Mask" y eso no suena tan encantador.

Su nombre kanji

El nombre de Darien, en japonés es Mamoru, que en realidad significa "protector" mientras que su apellido, Chiba significa "Tierra". Su nombre completo, en conjunto, indica que él es el protector de la Tierra, lo cual no es demasiado difícil de adivinar por qué. Como sabemos, en su vida pasada fue el príncipe de la Tierra, enamorado de la princesa de la Luna. Más tarde se convertirían en Mamoru y Usagi.

¿Un Sailor Scout?

Si te has preguntado por qué Tuxedo Mask es el único hombre en el Universo Sailor Moon que posee un Sailor Crystal, la respuesta está en la versión japonesa. El nombre original en Japón es Mamoru Chiba, que se traduce como "Protector de la Tierra". Naoko Takeuchi, creadora de la serie dijo que Tuxedo Mask es básicamente un Sailor Tierra ya que él sostiene el cristal de oro que se revela como la semilla estelar de la tierra.

Esto se ve reforzado por el hecho de que Mamoru es un príncipe, el Príncipe Endymion del Reino Tierra Dorada, Elysion, y todas las Sailors son de la realeza de algún tipo en sus respectivos planetas. A pesar de que los cortes estadounidenses limitan su papel a correr lanzando rosas y miradas misteriosas, Tuxedo Mask es un personaje bastante poderoso que tiene un gran impacto en las Sailor.

Indicios de una identidad secreta

En realidad siempre hubo indicios de que Darien era Tuxedo Mask. Por supuesto, el corte de pelo y las características faciales deberían ser suficientes para que la mayoría de los espectadores lleguen a esta conclusión, pero Darien ha sido el Clark Kent del universo de Sailor Moon. Aparentemente, una máscara que solo cubre una pequeña porción de su cara parece ser suficiente para despistar.

Entre las pruebas que lo delatarían estaban las zapatillas negras con pequeñas máscaras blancas que tenía en su casa y el hecho de que usa un traje cuando conoce a Usagi.

Marioneta sospechosa

Otro de los indicios de su identidad secreta está en que Darien poseía un títere de sí mismo con la forma de Tuxedo Mask.

Esta hace su aparición en un episodio en el que Darien ve a Chibi Usa pasarla mal. Al ver a su futura hija molesta, intenta animarla con ese extraño muñeco. Nunca hay una explicación de dónde vino o por qué lo tiene..

Significado genético oculto

En Occidente, muchas personas toman su astrología muy en serio, pero en Japón, se dice que el tipo de sangre de una persona significa mucho sobre su personalidad. Darien es un Leo, que significa que tiene una conexión especial con el Sol, que es buen líder y leal. También se dice que tienen un aire de realeza. Usagi es un cáncer, que se relaciona con la Luna, ambos muy compatibles. Tuxedo es tipo de sangre A, que se alinea con ser un buen líder y un protector leal.

Todos estos rasgos fueron meticulosamente puestos para describir toda la personalidad de este misterioso personaje.

Pasado inventado

En la historia de fondo de Tuxedo, sabemos que estuvo involucrado en un accidente en el que perdió a sus padres y los recuerdos de su vida. Así también es cómo obtuvo acceso a los recuerdos de su vida anterior como el príncipe de la Tierra y de su vida con Usagi como la Princesa Serenity. Sin embargo, nunca vimos nada de su infancia. Darien asegura que otros familiares lo han cuidado, pero nunca se les menciona ni se los ve.

No al hombre salvador

Resulta curioso que el personaje masculino no haya sido el protagonista de la historia. Sailor Moon rompió esquemas al evadir la trama en la que el hombre es el todopoderoso que salva a la damisela en peligro. De hecho, es la misma Sailor Moon quien tiene que salvar a Tuxedo Mask, haciendo evidente el cambi9o de roles.

te recomendamos en video