5 situaciones que han vuelto a Sarita la “villana” de los medios

¡Sara Sosa aún no sabe qué harán con el cuerpo de su padre!. En entrevista para el programa "Al Rojo Vivo" de la cadena Telemundo, #SaritaSosa aseguró a la periodista María Celeste Arraras que aún no saben si sepultarán o cremarán el cuerpo de #JoséJosé, pues dice, aún es muy temprano para decidirlo. La hija menor de "El Príncipe de la Canción" recalcó que la familia no está en condiciones económicas para cubrir los gastos del funeral del cantante, pero que están contando con la ayuda de amigos y disquera de su padre.