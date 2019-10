Jhendelyn Núñez se sincera: "Me fueron infiel y fue súper chocante"

Asimilar que la relación de pareja ya no funciona, resulta sumamente complejo. Pero cuando esto viene acompañado de una traición como la infidelidad, puede provocar heridas profundas en quien la sufrió. Es lo que ocurrió con la modelo Jhendelyn Núñez, que vivió este tipo de decepción durante su adolescencia.

En conversación con Biut, la ex reina de Viña manifestó su opinión sobre el tema. "La infidelidad es un tema que en un principio de mi adolescencia fue súper fuerte, porque me fueron infiel y fue súper chocante", dijo, aclarando que el episodio le sirvió para reflexionar y darle un sentido a la vida.

"Quizás no tenía la marudez necesaria para enfrentar cosas que son súper dolorosas. Hay carencias y mochilas que uno carga desde niño, y que si no te las sacas ni las trabajas y no tienes conciencia, te afectan en esos procesos complicados", explicó.

"No podía dejar a esa persona de lado, no sabía por qué. Y ahora me doy cuenta que era porque tenía una conexión con carencias que arrastraba. Si te es infiel tu pareja en más de una ocasión, hay miles de problemas mucho más grandes. Cuando pasa el tiempo te vas cuestionando por qué lo hiciste, ¿fallé yo?, ¿no fui la persona que esperaba?, ¿no le entregué lo que necesitaba? Y un montón de cosas", comentó.

Además, teorizó sobre las razones por las que una persona comete infidelidades. "Hay un sinfín de posibilidades para ser infiel. Porque a ti te dan ganas de sentir algo nuevo o porque tu relación actual está mal. Pero creo que esencialmente es porque, cuando la relación está en baja, uno no es capaz de decirle a la pareja que hay que reinventarse, no la quieres perder pero también quieres experimentar con otros, pensando que no se van a enterar", dijo.

Te recomendamos: