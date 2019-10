La categórica respuesta de Ignacio Lastra a persona que lo criticó por fumar

La última publicación de Ignacio Lastra, generó una gran controversia en redes sociales. En ella, el ex chico reality aparece revisando su celular mientras fuma un cigarrillo en lo que parece ser el patio de una vivienda.

"Revisando la actividad", escribió el joven de 28 años, provocando opiniones divididas entre los usuarios de Instagram. Y es que muchos se mostraron en contra de su accionar, debido a los efectos perjudiciales que el cigarro tiene para la salud.

"No fumes! Hace mal para la piel, regeneración de tejidos, cicatrización, etc.", fueron las palabras de una persona, que además se sumó a otros cientos de comentarios que aludieron al difícil proceso de recuperación que ha enfrentado desde el terrible accidente que protagonizó en agosto de 2017, y que lo dejó con el 90% de su cuerpo quemado.

"Nacho no fumes, hace pésimo para la piel", y "Trata de dejar el cigarro. Eres un deportista y no te aporta en tu recuperación. Suerte", escribieron otros usuarios.

Sin embargo, hubo un comentario que no pasó desapercibido por Ignacio Lastra. Se trata del comentario de una mujer, a quien no dudó en responder. "Todo perfect menos el puchito. Cariños", dijo esta, a lo que el ex chico reality replicó: "nada es perfecto en la vida".

