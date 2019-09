¿Exagerada? El sensual baile de Aura Cristina Geithner en Instagram

Luego de 30 años años de carrera la actriz sigue cautivando con su sensualidad.

A pesar de que Aura Cristina se ha alejado de la televisión, sigue siendo una de las mujeres más reconocidas de la farándula mexicana y colombiana. Por medio de redes sociales, se ha dedicado a compartir algunas fotos y videos que dejan ver su faceta más sensual.

A la mujer de 52 años no le da pena posar desnuda, cubierta solamente con pétalos de rosa, o haciendo un corto video mostrando su lencería. Mucho menos, bailar una de las canciones más sonadas del momento con excéntricos movimientos, como lo hizo en una de sus recientes publicaciones.

Internautas halagaron los movimientos de la actriz, incluso, algunos la compararon con Greeicy Rendón 26 años menor. No obstante, también hubo personas que expresaron que era muy exagerada.

En una entrevista con Lo Se Todo, la actriz decidió responderle a sus detractores. Aura Cristina recalcó que respeta la opinión de cada persona, pero en realidad eso a ella no le importa.

"Nunca me imaginé que causara tanta revolución y contradicción. La verdad estoy en un momento de mi vida en que estoy por encima del bien y del mal. Ya todo lo que viene es cosecha, es bueno. No importa los que no me apoyan, cada quien tiene derecho a pensar a opinar lo que quiera", afirmó.