El príncipe Harry descubrió un tierno secreto de la princesa Diana durante su gira en África

El príncipe Harry parece estar reencontrándose con la esencia de su madre, la princesa Diana, mientras está de gira en el sur de África. El duque de Sussex volvió a recrear una de las imágenes emblemáticas de su madre.

El príncipe se encontró con Sandra Thijika. Lady Di la conoció cuando apenas era una niña en 1997 y fue víctima de un accidente en el campo minado de Dirico.

Thijika, quien ahora es una adulta y madre de 5, tuvo un encuentro con Diana y le reveló un secreto al príncipe.

El príncipe Harry se conmovió por la historia sobre su madre

“Creo conocí a la princesa Diana un martes, vino al taller y quería ver cómo se hacía un cambio de prótesis. En aquel momento era muy pequeña y comenzaron a medir mi rodilla para que pudieran ver cómo encajaba la prótesis. La princesa Diana estaba observando este proceso y comenzó a llorar cuando vio que me medían para una nueva prótesis”, dijo Thijika.

“Después de que me midieron la rodilla, salimos y nos sentamos junto a una higuera. Ella me estaba hablando y yo me sentí muy feliz, me sentí completa al tener la atención de una Princesa”, relató.

Harry quedó conmovido por las palabras de la mujer de 38 años y le ofreció unas conmovedoras palabras: “Tus hijos crecerán hasta tu edad y no habrá minas terrestres”.

