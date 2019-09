Televidentes recordaron a la modelo luego del programa Expediente final. La emotiva carta de Luz Marina Zuluaga a Paulina Vega que pocos conocían.

Luz Marina Zuluaga fue la protagonista de la reciente emisión del programa del canal Caracol. Allí, por medio de familiares y conocidos se conoció un poco sobre los últimos días de la primera Miss Universo colombiana.

Aunque fue una mujer muy vital, ya que solamente sufría de artritis, fue la muerte de algunos de sus familiares lo que "fueron apagando su luz interior", dijeron en el programa. Primero fue la muerte de su esposo, luego la de su yerno y posteriormente la de su hermano.

Si bien el dictamen médico asegura que murió en 2015 por un infarto, sus allegados aseguraron que el desgaste emocional fue lo que más la golpeó.

Sin embargo, antes de las numerosas perdidas, Luz Marina se mostró como una mujer llena de sabiduría. De hecho, luego de que se conociera la segunda Miss Universo colombiana, la modelo le escribió una carta a su predecesora.

Por medio del periódico El Pais, la primera Miss Universo Colombia le expresó su emoción al ver que nuevamente la corona regresaba al país. Y aunque el concurso ha cambiado radicalmente de 1958 a 2014, la responsabilidad que lleva ese cargo sigue siendo igual de gratificante.

"Paulina, siento como si ahora estuviera entregando la corona. No porque me la hubieras quitado, porque cada Miss Universo tiene la suya. Yo soy de 1958, tú, de 2014. El mío fue un reinado muy largo, duró 58 años. Y recibí el cariño de la gente", comienza diciendo.

Asimismo señaló que a pesar de que cargar con el título de Miss Universo es algo pasajero, esa experiencia cambia la vida. Es por eso que le pidió a Paulina mantener "los pies en la tierra" y aprovechar la plataforma de mejor manera.

Por último, aseguró que aunque no se conocían escuchó muy buenas apreciaciones sobre ella, es por eso que le recordó que no cambiara su forma de ser, porque todo pasa a ser un "recuerdo bonito.

"Créelo, Paulina, Miss Universo sí nos cambia la vida, dejarás de llevar una vida normal. A mí no me tocó irme a vivir a Nueva York, pero tuve una agenda y chaperona. No te quedará tiempo para ti, ya no pertenecerás a ti ni a tu familia, tendrás que coger un avión a cada rato. Si tienes aspiraciones para entrar al cine o para ser modelo, aprovecha esta plataforma. Pero manten bien puestos los pies en la tierra. Esto te genera muchos compromisos, pero es algo efímero. No cambies tu modo de ser. Lo importante es dejar un recuerdo bonito", finaliza la misiva.