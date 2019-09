Kanye West anunció que se dedicará a la música cristiana de ahora en adelante, Kim Kardashian lo apoya

La leyenda del rap Kanye West dijo que solo hará música gospel en el futuro, no más música normal, según un promotor de música de Chicago que estaba en la sala.

Según los informes, West hizo el comentario el sábado en una fiesta de escucha en Chicago para su nuevo álbum "Jesus is King: A Kanye West Experience".

"Kanye también anunció que ya no está haciendo música secular", dijo Andrew Barber, propietario de la compañía de medios musicales Fake Shore Drive. "Solo Evangelio de aquí en adelante".

Kanye also announced that he is no longer making secular music. Only Gospel from here on out.

— Andrew Barber (@fakeshoredrive) September 29, 2019