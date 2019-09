La mujer aclaró la relación que tiene con algunas de sus compañeras de televisión. Expresentadora 'Muy Buenos Días' recordó polémica con Laura Acuña.

'Muy Buenos Días' era una de los programas que lanzaban al estrellato los nuevos talentos para la televisión. Y es que las presentadoras y artistas que hicieron parte del matutino gozan de gran popularidad.

A pesar de esto, se rumoraba que dentro del programa las relaciones entre las conductoras eran cuestionable, especialmente con Laura Acuña; quien estuvo en el programa junto a Jota Mario (productor y presentador) por más de 12 años.

Una de las que ha hablado al respecto recientemente fue Mabel Cartagena en una de sus recientes historias de Instagram. Allí, usuarios de la red social preguntaron sobre su relación con Carolina Cruz y Laura Acuña, las dos presentadoras del matutino.

Ella, al referirse de la vallecaucana aseguró que nunca ha tenido inconvenientes, mientras que con Laura aseguró que a pesar de que no son amigas se llevan bien, pues solucionaron sus problemas hace algunos años.

Por medio de su canal de Youtube aclaró que sí es verdad los roces que hubo entre ella con Jota Mario y su compañera.

"¿Qué paso con Jota Mario y Laura Acuña? La verdad es que no me acuerdo de detalles, no marca ni mi presente, ni mi futuro, yo fui el remplazo de Carolina Cruz, pero no hubo química en el programa", confesó.