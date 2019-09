Estas son las novedades de Netflix para México en octubre

No lo podemos negar: somos adictos a Netflix y apenas terminamos una serie, ya queremos comenzar con la siguiente.

En octubre habrá una gran variedad de series y películas que estarán disponibles en México y no te las puedes perder. Quizás una de las producciones más esperadas es la cinta El Camino: Una película de Breaking Bad, basa en la famosa serie de culto protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul.

También llegará la segunda temporada de La Casa de las Flores y para los fanáticos de las telenovelas clásicas, estará disponible también la colombiana Betty, La Fea.

Series y películas de Netflix que llegarán a México en octubre

Series

Cómo criar a un superhéroe (04/10/2019)

El Dragón: El regreso de un guerrero (04/10/2019)

Peaky Blinders: Temporada 5 (04/10/2019)

Big Mouth: Temporada 3 (04/10/2019)

Riverdale: Temporada 3 (09/10/2019)

Rhythm + Flow (09/10/2019)

Insatiable: Temporada 2 (11/10/2019)

Plan corazón: Temporada 2 (11/10/2019)

Yo Soy Betty, La Fea (11/10/2019)

El Camino: Una película de Breaking Bad (11/10/2019)

La casa de las flores: Temporada 2 (18/10/2019)

Baby: Temporada 2 (18/10/2019)

Cómo vivir contigo mismo (18/10/2019)

Suits: Temporada 9 (23/10/2019)

Daybreak (24/10/2019)

Grita, te estamos filmando (25/10/2019)

The Flash: Temporada 5 (25/10/2019)

El método Kominsky: Temporada 2 (25/10/2019)

Arrow: Temporada 7 (25/10/2019)

Monzón (25/10/2019)

Shine On with Reese: Temporada 1 (28/10/2019)

Vikingos: Temporada 5: Volumen 2 (31/10/2019)

No necesitan presentación con David Letterman: Shah Rukh Khan (Próximamente)

Películas

Gravedad (01/10/2019)

Dulce venganza (01/10/2019)

Dulce venganza 2 (01/10/2019)

Dicen por ahí… (01/10/2019)

Juego siniestro (01/10/2019)

¿Quién *&$%! son los Miller? (01/10/2019)

La masacre de Texas 3 (01/10/2019)

El conjuro (01/10/2019)

Solteras (02/10/2019)

Animales fantásticos y dónde encontrarlos (04/10/2019)

En la hierba alta (04/10/2019)

El Despertar de los Muertos (11/10/2019)

Niños del hombre (11/10/2019)

La noche de la expiación (11/10/2019)

Volver al futuro II (11/10/2019)

El amanecer de los muertos (11/10/2019)

Fractura (11/10/2019)

El bosque sangriento (11/10/2019)

Amor, deseo y tulipanes (15/10/2019)

Cazando salvajes (15/10/2019)

La lavandería (18/10/2019)

Eli (18/10/2019)

Diecisiete (18/10/2019)

It Comes at Night (24/10/2019)

Serpiente de cascabel (25/10/2019)

Mi nombre es Dolemite (25/10/2019)

Heridas (Próximamente)

