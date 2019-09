Eliana Albasetti reivindica la belleza natural con fotografía mostrando su celulitis

Con una fotografía posando sobre la arena, Eliana Albasetti entregó un potente mensaje sobre la aceptación. La argentina irrumpió en redes sociales con una postal al natural y sin retoques, que compartió con sus más de 200 mil seguidores en Instagram.

El registro tenía como objetivo reivindicar la belleza en todos sus tamaños y formas. Por eso, lo acompañó de una profunda reflexión en la que explicó que aspectos como tener celulitis, son perfectamente normales y que no deberían transformarse en inseguridades para nadie.

"Siempre se habla de la celulitis como algo terrible, que ninguna debería tener, y hay que hacer hasta lo imposible para eliminarla, cuando 9 de cada 10 mujeres las tenemos, es algo natural y normal. Es parte de toda esa industria que juega con nuestras inseguridades y que lucra con ellas. Si nos diéramos cuenta que es algo normal que todas tenemos, realmente no nos importaría tanto, pero al vivir rodeadas de imágenes con cuerpos llenos de Photoshop, con pieles casi de plástico que no existen. La celulitis está en todos lados y estuvo siempre, no es algo nuevo. Depende de la genética de cada cuerpo, se ven más o menos", escribió la ex Calle 7, Eliana Albasetti.

Además, acompañó el registro con el hashtag #Cellulitesaturday e hizo hincapié en una picadura que tenía en la pierna. La publicación superó los 7 mil me gusta, y recibió comentarios apoyando su postura. "Toda la razón", "regia", y "cuánta verdad", fueron parte de las reacciones.

