Carla Larrea, una guerrera que aprendió a vivir con un tumor cerebral

"Mi caso es solo uno entre otros más sorprendentes, pero me siento orgullosa porque mi actitud fue única entre el dolor y asombro de mi familia y amigos".

Finalmente un neurólogo dio el diagnóstico al que todos temían. La resonancia magnética de más de dos horas de duración detectó un hallazgo anormal en su organismo, se trataba de un tumor cerebral que se encontraba entre una arteria y los nervios ópticos, difícil de acceder por estar en medio de las estructuras vitales. “Cuando escuché entré en una etapa de negación y seguía entrenando, hacía bici y entrenaba para la vuelta al Coto. Mi caso estuvo en manos de varios consejos médicos y habían criterios divididos.

"Mientras unos me decían que solo el uso de la sala de quirófano costaba $80 mil, otros decían que me abran la cabeza con el riesgo de quedar sin vista, o sin poder caminar o cualquier otro riesgo. No sabía qué hacer pero en lo único que pensaba era en mi hijo menor que estaba chiquito, en ese entonces tenía 9 años. Felizmente el mayor ya es todo un joven de 20 años”, cuenta.

Tras varios análisis del tumor, en el IESS, su especialista le dijo que no era lo mejor abrir su cabeza para sacar el tumor, ni tampoco podían arriesgarse a una biopsia porque podía desembocar en el crecimiento del mismo. La institución de salud derivó su caso a manos de una cínica de Bogotá, con alcances tecnoógicos ideales para someterle a un proceso de radiación con el fin de que el tumor disminuya.

Sin embargo, Carla estaba con una medicación sumamente fuerte que se evidenció cuando, en un día normal – mientras se bañaba- se sacó un manojo entero de su cabello y decidió raparse. En ese instante su esposo la vio y también se cortó el cabello con su pequeño hijo para apoyarla y que ella no se sienta mal.

Tras varios días se le asignó la fecha de su intervención en la clínica de Bogotá. “Cuando estaba en el quirófano vi que un médico tenía una sierra eléctrica en su mano y yo le pregunté para qué era. Me contestó que debían ponerme unos marcos metálicos y sin dormirme. Ahí me di cuenta de la magnitud del proceso. Usaron un poco de anestesia por donde entraban los clavos y fue como taladrar mi cabeza, no pude contener mis lágrimas porque era un dolor terrible. Debía mantenerme despierta para que los médicos vean mis reacciones, si podía ver, si podía pestañear, si podía manejar mis sentidos. Además debo usar pastillas anticoagulantes”, recuerda Carla.