El extravagante traje de Cardi B durante la Paris Fashion Week que le cubría hasta la cara

Cardi B es la reina de la extravagancia y lo volvió a demostrar en la París Fashion Show al lucir un traje realmente incomparable con ningún otro de las pasarelas.

La rapera de 26 años usó un vestido floral de pies a cabeza, literalmente: la tela cubría sus pies, sus manos y hasta su rostro, cubriendo cada centímetro de su piel.

Este look dejó sin palabras a todos los turistas en París, cuando caminó por las calles de la ciudad con su vestido en tonos verdes, azules y toques morados.

El atuendo está compuesto por una chaqueta grande ceñida a la cintura, con un cinturón de diamantes junto con una falda, medias, tacones, pañuelo en la cabeza y la cara, también con unos guantes, reseñó Daily Mail.

El atuendo extravagante de Cardi B en la Paris Fashion Week

La chaqueta presenta aplicaciones de diamantes en todo el frente, mientras que sus solapas también están forradas con piedras brillantes.

La cantante posó en la Torre Eiffel, donde impactó a todos los transeúntes que pasaban por el sitio mientras ella estaba en una sesión de fotos improvisada.

“Asegúrense de que un carro no me atropelle porque no puedo ver nada”, expresó Cardi B en su estilo muy particular, en un video difundido en redes sociales.

“Escuché que me extrañaron en la Fashion Week de Nueva York. Estoy aquí para servirle a ustedes”, dijo mientras caminaba por París con su atuendo inigualable.

Te recomendamos en video: