Conductora de TV olvida la trayectoria de Shakira y la reduce a ser la esposa de un futbolista

El anuncio del show de Jennifer López y Shakira como artistas invitadas para el medio tiempo del Super Bowl desató una polémica en Twitter, tras un desafortunado mensaje de una presentadora de deportes de Telemundo.

Ana Jurka presentó a la exitosa cantante colombiana como “la esposa de Piqué”, levantando críticas sobre cómo redujo los méritos de Shakira a ser simplemente la esposa de un reconocido futbolista.

#JLo y la esposa de Piqué, Shakira para el halftime show del #SuperBowl . Yo amo a J Lo!!!!!

Qué les parece?! pic.twitter.com/i46UFLtLyL — Ana Jurka (@AnaJurka) September 26, 2019

Respeto para Shakira

De inmediato, los fanáticos respondieron al tuit que hizo famosa a Jurka en la red social. “Que no tragues del todo a Shakira está bien, pero no hace falta la mala vibra”, le escribieron desde el club de fans oficial, en Paraguay, de la intérprete de Pies Descalzos.

Otro usuario enumeró los éxitos de la colombiana: “Imagínate ser empresaria, compositora, filántropa, productora musical, bailarina profesional, cantante e Intérprete profesional, hablar 4 idiomas, ser Forbes top 10, más de 25 años en la industria para que una aparecida la llame ‘La esposa de Piqué”.

Por su parte, Javier Romero pide respeto para la cantante: “Shakira es Shakira, ella no necesita ninguna distinción y menos la de ‘esposa de Piqué’. Shakira ganaba Grammys cuando Piqué apenas había nacido. Respeta”.

Uno de los fanáticos simplemente subió una foto con los seguidores de la famosa pareja, para demostrar su argumento.

“Nunca fue con mala intención”

Para la conductora de TV, Ana Jurka, fue tan inesperada la reacción que decidió emitir una respuesta por Instagram. “Se los prometo que nunca fue con mala intención, porque para mí ser esposa de alguien no es ningún insulto”, aclaró.

Explica que colocó esa frase “porque para mí público es más relevante lo que hace Piqué. Mi público es gente, en su mayoría, que le gusta los deportes”.

Sin embargo, aclaró: “Lo siento por los fanáticos de Shakira, pero para mí ella no es nada relevante. Antes me fascinaba, pero ahora no. Es cuestión de gustos”. Y cerró: “No voy a pedir disculpas porque no fue con la intención de ofender”.

