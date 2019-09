4 situaciones extrañas e incómodas que rodearon a "Floricienta"

Floricienta se convirtió en una de las series argentinas más entrañables de principios de los 2000. Creada por Cris Morena (Rebelde Way, Chiquititas), Floricienta, tuvo una serie de adaptaciones en países como México, Chile, Colombia y Brasil, además de que también se transmitió en algunas regiones de Europa.

Florencia Bertotti, quien dio vida a ‘Flor’, se convirtió en un ídolo entre las niñas y adolescentes. Sin embargo, como suele ocurrir con muchas series de televisión, ‘Floricienta’ estuvo rodeada por situaciones que se salieron de control fuera del set.

Fama y perdición

Diversos medios argentinos aseguraron que una trabajadora de hotel habría revelado que Florencia Bertotti tenía marihuana y alcohol en su habitación. El supuesto testimonio fue publicado en el sitio vice.com y asegura que además, la actriz era terrible con los fans.

“Una vez que se hospedó Floricienta, la cantante argentina de música para niños, además de ser una persona terrible que no atiende a sus fans, tuvo la habitación llena de marihuana con alcohol y música a todo volumen la noche entera”.

Los caprichos de “El Condorito”

Fabio Di Tomaso, quien dio vida a Maximo Augusto Calderón de la Olla, mejor conocido como “El Condorito”, se vio envuelto en un escándalo cuando decidió que no sería partícipe del show final, donde miles de niños lo esperaban. Se dijo que tres días antes del mega evento, el cual se llevó a cabo en un importante teatro en Argentina, llamó a Gustavo Yankelevich, productor de la serie para pedirle una suma de 80 mil pesos por su participación. Esto provocó que rompieran relación laboral con el actor y que las cosas terminaran mal entre él y Cris Morena.

"Se dijeron un montón de cosas y yo nunca salí a decir nada. Fue una experiencia intensa y tuvimos nuestros momentos de choque y roce. Estaba cansadísimo en un momento, mucha exigencia. Fueron muchas horas de grabación, el teatro… Era todo nuevo para mí", expresó el actor para el medio Confrontados, en 2018. “Con Flor era muy buena la relación. Era muy difícil para los chicos ver que murió el príncipe y después entré yo. Nunca renegué de lo que hice", concluyó.

El plagio que separó a Florencia Bertotti y Cris Morena

En 2004, Cris Morena acusó a Flor de plagio pues según ella, ‘Niní’, telenovela que produjo Berototti al finalizar Floricienta, era idéntica a su historia. El juicio por plagio lo ganó RGB Group -productora de Morena- y la relación entre ellas ya no fue la misma.

"Tuvimos un problema tonto en realidad, la gente a veces se equivoca y ella se equivocó, no se puede hacer copia de algo que acabás de terminar, la verdad. Eso no nos hizo bien a ninguno, a mí no me modificó demasiado las cosas, pero a ella no le hizo bien", dijo la productora.

La actriz defendió que había muchas diferencias y que tras la muerte de Romina Yan, hija de la productoria, intentó contactarla y no supo más de ella.

Una sorpresiva salida y un tuit incómodo

En 2004, Juan Gil Navarro se convirtió en uno de los galanes más cotizados al interpretar a Federico Fritzenwalden en Floricienta. Su personaje, era una especie de príncipe azul, pero con un carácter complicado del que se enamora la protagonista. La salida de su personaje tomó a los fans por sorpresa y corrieron los rumores de que ya no soportaba a su co protagonista. Fue tiempo después que el actor reveló que salió de la telenovela porque él quiso. “Mi salida tuvo que ver con que yo elegí hacer otra cosa, no con un conflicto. A fin de año dije: 'me quiero ir a hacer otra cosa"".

Juan Gil también se vio envuelto en la polémica luego de publicar un tuit en el que pedía a las chicas dejar de idealizar la idea del príncipe encantado y el "Freezer", haciendo referencia a la serie y a su personaje.

"Vamos chicas, terminemos de una vez con el príncipe y el freezer… El primero es enemigo del matriarcado y el segundo congela todo lo que debería estar verde…", publicó en su cuenta. Pero cuando una seguidora le respondió que entendía su hartazgo, él remarcó. "No te das una idea". El mensaje terminó por desilusionar a muchas seguidoras del actor y de la serie.

