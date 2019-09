¿Yina Calderón sigue inconforme con su cuerpo tras 17 cirugías?:

¿La exprotagonista de Nuestra Tele no está contenta con sus cirugías en el rostro?.

Yina Calderón se ha sometido a 17 cirugías estéticas, incluso, después de su problema de biopolímeros. A pesar de ello, luego su última publicación, dio a entender que todavía hay partes de su cuerpo que no le agradan.

"Mi rostro está más 'redondito' por gusto propio, estaba muy seca y me hacia ver el mentón muy largo. Entonces, así (inflando los cachetes) se disimula un 'poquito"", aclaró en la publicación.

La inconformidad de la empresaria causó una ola de comentarios por parte de los usuarios de la red social; especialmente por la gran cantidad de intervenciones que se ha realizado.

"Que gorda, que flaca, a ella no le gusta nada", "No le gusta nada, que pereza de mujer, es muy complicada", "No la entiendo, yo después de pasar por los biopolímeros no me volvería a operar por nada del mundo", fueron algunos de los comentarios.