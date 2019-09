Ricky Martin posa más sensual que nunca sin camisa y le llueven los piropos

Ricky Martin no deja de deleitarnos con su belleza, y una vez más nos ha hecho suspirar con la última imagen que publicó en su Instagram.

En la sensual foto, el cantante aparece sin camisa, con un pantalón y una toalla alrededor de su cuello, que dejaba ver sus músculos y tonificado cuerpo.

Además, aparece descalzo, recostado sobre un auto negro con el mensaje "¡Grandes cosas están llegando!”, dando pistas sobre un nuevo proyecto.

En solo tres horas, la imagen obtuvo más de 200 mil likes y más de 4 mil comentarios llenos de halagos hacia el también actor.

“Que guapo, cada vez te superas", "wow eres perfecto", "¿cómo haces para verte cada vez mejor con los años?, es increíble", "holaa hermosura, me encantas", "Ricky secuéstrame y nunca me sueltes por favor", y "no puedo con tanta belleza y perfección", fueron algunos de los halagos que recibió el cantante.

No es la primera vez que el intérprete de "No se me quita" publica atrevidas imágenes que nos derriten, pues en diferentes oportunidades se ha mostrado con poca ropa a través de sus redes, al igual que lo hace su esposo, Jwan Yosef, desatando suspiros en cada una de sus seguidoras.

