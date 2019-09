Karen Bary saltó a la fama luego de ser una de las presentadoras de Show Caracol. Por más de un año acompañó a los televidentes presentado las noticias de entretenimiento hasta que quedó embarazada. Presentadora presumió que bajo 23 kilogramos luego de su embarazo.

Lejos de las cámaras, la modelo dio a luz a su hijo Pablo. Y ahora, reapareció en su Instagram mostrando su cuerpo tonificado cuerpo.

Luego de subir 24 kilos, por el embarazo, la presentadora volvió a lucir su delgada figura.

"Detrás de una gran sonrisa por haber bajado 23 de los 24 kilos que subí en el embarazo (…) Para los que me pregunta, la lactancia no me adelgazó, me tocó cerrar la boca y entrenar duro (…)", escribió en la publicación.