Las películas y shows de miedo que podrás ver en Netflix a finales de septiembre y en octubre

Se fue el verano, llega el otoño y Netflix nos trae una selección especial de películas y shows para los amantes miedo y el terror.

En octubre también está Halloween, por lo que debemos prepararnos también con películas a tono con esa festividad.

Netflix es el servicio de streaming más usado en todo el mundo y aunque está transmitiendo películas de terror clásicas, también está apostando por el contenido original, demostrando que es una plataforma con mucho para ofrecer a sus usuarios.

Por eso compartirmos el contenido de miedo, suspenso y terror que estará disponible en Netflix desde finales de septiembre y en octubre.

Películas de miedo y terror en Netflix

13 de septiembre

Marianne (Netflix Original)

Head Count

14 de septiembre

We Have Always Lived in the Castle

15 de septiembre

The Curse of Oak Island

17 de septiembre

A Haunting at Silver Falls: The Return

The Last Kids on Earth (Netflix original)

24 de septiembre

American Horror Story: Apocalypse

25 de septiembre

Glitch (Netflix original)

In the Shadow of the Moon (Netflix original)

1 de octubre

A.M.I

Along Came a Spider

House of the Witch

Scream 2

Sinister Circle

4 de octubre

In the Tall Grass (Netflix original)

Creeped Out (Netflix original)

Super Monsters: Vida’s First Halloween (Netflix original)

Super Monsters (Netflix original)

8 de octubre

The Spooky Tale of Captain Underpants Hack-a-wee (Netflix original)

11 de octubre

Fractured (Netflix original)

Haunted (Netflix original)

16 de octubre

Sinister 2

18 de octubre

Eli

24 de octubre

Revenge of Pontianak

Daybreak (Netflix original)

25 de octubre

Assimilate

Rattlesnake (Netflix original)

Prank Encounters (Netflix original)

