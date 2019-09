La presentadora reaparece en sensual vestido de baño. La sensual sesión fotográfica de Jessica Cediel en la playa

Jessica Cediel ha generado intriga entre sus seguidores luego de que se rumorara que le había dado fin a su relación con Leo Sarria.

La presentadora, al parecer, borró las fotos que tenía junto al empresario y ya no presume su lujoso anillo de compromiso, y ahora se ha mostrado muy sensual en redes sociales.

Por medio de sus historias de Instragram, ella compartió el detrás de cámaras de una sensual sesión fotográfica en la playa.

A post shared by Siguiendo a Famosos (@siguiendoafamosos12) on Sep 27, 2019 at 8:21am PDT

View this post on Instagram

Y es que el vestuario que usa para el reality es muy favorecedor para su figura, por lo que recibe constantemente halagos por parte de los internautas.

A post shared by Fans de Jessica Cediel (@soyfandejessicacediel) on Sep 24, 2019 at 6:41am PDT

View this post on Instagram

"Hermosa, me encanta como te visten", "Me encanta como se ve, siempre tan linda y talentosa", "Eres admirable, sigue así, por ti no me pierdo ningún capítulo", escribieron algunos usuarios de la red social.