"Tuve problemas en la noche": Diana Bolocco recibió reto de Cristián Sánchez por coqueto juego en el "Mucho Gusto"

El pasado martes, los panelistas del Mucho Gusto celebraron la temporada de frutillas de una particular manera. Jugaron al juego de la gomita, popularizado en el extinto programa juvenil Mekano, y una de las más motivadas fue Diana Bolocco.

La animadora aprovechó que 'Petita', uno de los productores, estaba de cumpleaños y quiso darle un regalo especial. Fue así, que lo invitó a participar ante la mirada atenta de sus compañeros. Sin embargo, no fue el único que se sumó al desafío. Otro de los productores, apodado 'Amiguito', también quiso ser parte del momento y su motivación fue la supuesta atracción que siente por la comunicadora.

Tras varios minutos de risas y dudas, Diana Bolocco se atrevió y jugó a la frutillita con él, de una manera tan intensa que incluso habría provocado la molestia de su esposo Cristián Sánchez, animador del Muy Buenos Días. Así lo hizo saber la misma Diana tras el regreso de José Miguel Viñuela al programa.

"Te perdiste el beso con ‘Petita’ y ‘Amiguito’", comentó Karla Constant. "¡¿Me estás leseando?! Uno se vas dos semanas, ¿y en qué queda esto?. Y yo llevo cinco meses y nada", respondió Viñuela.

"Mira, te voy a decir algo. Lo que pasa es que ‘Amiguito’ me dice cosas en los comerciales. Por ejemplo, ayer me dijo ‘usted anda media…’", intervino Diana Bolocco. "‘Yo le voy a dar un abrazo para que se le quite la tonterita’, eso me dijo. De ahí nació nuestra conversación y yo accedí, porque la Karla lo propuso, a jugar a la frutillita, pero él se sobrepasó. Me hizo un pescadito globo (hace el gesto con la boca) y tuve problemas en la noche", agregó.

Tras analizar las imágenes, José Miguel Viñuela reparó en un detalle. "Pero Diana, ¡cerraste los ojos!", dijo sorprendido. Sin embargo, ella se defendió. "Esa imagen, como está pausada, genera una impresión mala de mí", señaló. "Cerraste los ojos. Mujer que cierra los ojos, es mujer que ya se entrega", insistió el animador.

"‘Amiguito’, ¿te puedo decir algo? Te sobrepasaste. Por eso, hoy día no me has mirado, porque no te atreves. Y ese movimiento que hiciste, ondulante, como de pescado, a mis 42 años, no me había tocado", le dijo al productor, para luego referirse al reto que recibió.

"Antes de que hable el jurel, ¡cállate jurel! ¿Ustedes me ven que estoy como disminuida, cabizbaja? Porque me retaron ayer, por culpa tuya (de ‘Amiguito’). Me retaron porque alguien, una persona mal intencionada que trabaja con mi marido, en la jefatura, le mandó unos pantallazos que se sucedían. Entonces, se veía eso, una boca grande y después se veía cuando yo cerré los ojos, que fue de forma involuntaria. Y yo recibí un reto grande por culpa de este ‘jurel’", reveló.

