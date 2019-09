Critican la decisión de la NFL de colocar a Shakira y Jennifer López en el Super Bowl 2020

La decisión de la Liga Nacional de Fútbol de que Jennifer López y Shakira se presenten en el Super Bowl el próximo febrero no le cayó nada bien al rockero de los años 80, Dee Snider. El líder de Twisted Sister expresó su desaprobación, diciendo que la liga está ignorando el hard rock y el metal en su mayor evento, incluso cuando esos sonidos se escuchan regularmente en los partidos de fútbol.

"¿¡WTF !? @shakira y @jlo para el show de medio tiempo @nfl de este año !?" él tuiteó. "Una vez más, se ignora por completo la excelente música pesada que sacude los estadios semana tras semana, juego tras partido. ¡¡Supongo que no nos sacudimos el trasero lo suficiente!".

WTF!? @shakira and @jlo for this year's @nfl halftime show!? Once again the great heavy music that rocks the stadiums week after week, game after game is completely ignored. I guess we don't shake our ass enough!!

