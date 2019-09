"Parece que tuviera 12": Cata Palacios genera confusión con fotografía de su juventud

Una dosis de nostalgia es la que ha invadido a la actriz y bailarina Cata Palacios, que por estos días ha estado compartiendo fotografías de su pasado.

A través de redes sociales, la ex Mekano ha revelado inéditos registros de su juventud sorprendiendo a sus más de 250 mil seguidores. Sin embargo, hubo una imagen en particular que llamó la atención de todos los usuarios. Se trata de una fotografía en la que aparece luciendo un top y el cabello recogido mientras mira a la cámara. En dicha época, tenía 19 años.

"Se supone que me arreglé para postular a algo de modelo porque quería trabajar. Se me olvido maquillarme los ojos jajajja. Bueno, les cuento que no quedé en ese trabajo ni en ninguno de modelo jamás jajjajaja", fue el texto con que acompañó el registro.



Las reacciones aparecieron inmediatamente y entre los miles de me gusta, surgieron algunos comentarios que aludían a lo jovial que lucía su rostro, aún cuando se acercaba a los veinte años. Muchos de sus seguidores no escondieron su impacto y señalaron que representaba menos edad.

"Ooooooooh te ves mucho mas pequeña que si fueran 19 años", comentó una persona. "Jaja que linda. Pareces de 10 en todo caso", y "¿19? Parece que tuviera 12", expresaron otras, sumándose a los cientos de mensajes.

Recordemos que en octubre del 2018, Cata Palacios confirmó su quiebre con el director y guionista Nicolás Bosman. Su compromiso duró un año y medio, periodo que coincidió con el nacimiento de su primera hija.

Te recomendamos: