"¡La apariencia no importa mamá!": María Elena Swett comparte tierno diálogo con su hijo

Los niños no dejan de sorprender y los padres lo saben bien. Recientemente, la actriz María Elena Swett dio a conocer una situación que vivió junto a su hijo Santiago, de seis años de edad.

Según contó, todo ocurrió cuando daba un paseo junto al menor. "Cruza una mujer muy guapa y en tacones. La quedamos mirando", escribió en redes sociales, para luego detallar la conversación que tuvieron ambos.

-Mamá. No entiendo. ¿Para que se arreglan tanto las mujeres?.

-Quizá tiene una cita. No sé…

-Pero para qué son los tacos?

-Para verse más alta y estilizada

-¿Que es estilizada?

-Es verse más fina, más larga.

-¿Y para qué?

-…

-¿Por qué tiene que caminar sobre eso? Que dolor. Pobre

-…

-Además no sirve de nada…

-…

-¡La apariencia no importa Mamá!

-Si hijo pero… Lo que pasa es que antes si importaba, es una costumbre antigua. Antes si importaba la apariencia y en esa época inventaron los tacos, el maquillaje…

-Pero no sirve de nada. Porque mira… tú estás con ese polerón horrible, chascona y con esa herida fea en la cara… y yo te amo igual

La reflexión del pequeño la dejó sin aliento, y así lo demostró en el texto compartido en Instagram. Sin embargo, no fue la única a la que impactó, ya que varios de sus seguidores se sorprendieron con la lección de Santiago.

"Ahhh no, lo amo. Es que esta generación sí o sí viene con otro chip. Me encanta que sea tan reflexivo jaja", señaló una persona. "Si todos los adultos vieran con ojos de niños… El mundo sería distinto… Te felicito por el maravilloso ser humano que has criado!!!", dijo otra.

La publicación también recibió aplausos por parte de algunos rostros del espectáculo como Luz Valdivieso. La actriz comentó: "delicioso". Por su parte, Cristián Arriagada expresó: "cuánto sabe, cuánto sabe".

