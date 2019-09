Maluma y J Balvin lanzarán un tema a dúo y los fans están emocionados

Dos de los artistas colombianos más exitosos del momento, Maluma y J Balvin, lanzarán un tema a dúo lo que mantiene a la expectativa a los fanáticos de ambos reguetoneros.

El pasado 20 de agosto anunciaron la colaboración en sus redes sociales, pero ahora recientemente Maluma volvió a compartir una imagen promocional del tema Qué pena, referente a la polémica de las nominaciones a los Latin Grammy.

La nueva canción de Maluma con J Balvin

“Sin #QuéPena no hay reguetón, este viernes sale esta bomba”, escribió el cantante de 25 años quien hizo historia al hacer un dueto también con Madonna.

Durante meses, ambas superestrellas colombianas hablaron sobre la posibilidad de grabar una canción juntos.

En 2018, J Balvin habló con Billboard sobre su deseo de trabajar con Maluma, ya que su objetivo es crear un movimiento para la nueva generación de cantantes urbanos en Colombia. "Si Maluma y yo podemos apoyarnos mutuamente para comenzar un movimiento e inspirar a otros, lo haremos", dijo en ese momento reseñó el portal de Billboard.

Maluma, J Balvin, Daddy Yankee y otros reguetoneros armaron un movimiento en redes sociales para quejarse de que no los tomaron en cuenta en las nominaciones para el Latin Grammy, alegando que ignoraron por completo este género de música urbana.

Este fue el mensaje que publicó Maluma en su Instagram:

“Es una desilusión bien cabrona no tener ni siquiera una nominación a los Latin Grammys, tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi vida, los juntes con quien siempre soñé, Madonna cantando en español, éxitos como HP, 11 PM, una salsa producida por el más grande @sergiogeorge y en el pecho no me cabe el corazón y la entrega que puse en 11:11. Definitivamente se queda uno confundido y sin saber qué pensar”.

Te recomendamos en video: