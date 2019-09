Luli dispara contra Fran Undurraga y la acusa de enviarle fotografías íntimas a su expareja

La invitación que recibieron para participar del programa No Culpes a la Noche, terminó destapando una desconocida polémica entre Nicole 'Luli' Moreno y Fran Undurraga, y es que la rubia acusó a la ex de Tony Spina de enviarle fotografías íntimas a su expareja Rodrigo Rocco.

"Tú te mandabas fotos en privado con mi ex Rodrigo Rocco", lanzó en el late de TVN. La modelo, por su parte, se defendió indicando que no lo conoce, y de paso cuestionó su relación con el italiano Tony Spina, luego que este mismo asegurara que su romance con la ex reina de Viña sucedió solo dentro de un reality.

"Solo dijo que fue una relación dentro del reality. Yo sí tuve una relación con Tony. Duré más de siete meses, y hasta el día de hoy conservamos una muy, muy linda amistad", explicó en un video. "Respecto a lo que dijo Nicole sobre su novio, no lo conozco. De hecho, nunca había escuchado su nombre. Nunca le mandé fotos tampoco, obviamente, si no lo conozco. Ni siquiera le mando fotos a mis parejas y le voy a mandar a un desconocido", aclaró.

En el programa Intrusos, de La Red, investigaron el tema y según una fuente, Fran Undurraga habría enviado las fotos cuando Luli aún no se encontraba en una relación con Rocco. "Fue más bien en la época en que estaba con Tony", dijo Michael Roldán. "Me dicen que el calibre de las fotografías, eran muy coquetas. Yo no he visto las fotografías, así que no lo puedo asegurar. Me dicen que Nicole habría visto estas fotografías y que por eso lo habló y la encaró", detalló.

"Al parecer César, esto no habría sido solo por teléfono", agregó el periodista, generando la curiosidad de los panelistas. "Me dicen que esto habría comenzado en un Copihue de Oro. Esta premiación de alfombra, por lo general después hay una fiesta", contextualizó, indicando Francisca ahí es donde se habría encontrado con Rocco.

"Luego de eso", continuó el periodista, "Luli al parecer habría terminado con Rocco y habría sido Francisca, quien le habría escrito un mensaje diciendo: 'hola, ¿tú eres el pololo de Nicole?'. Ahí ambos habrían empezado a enviarse fotografías y a coquetear".

