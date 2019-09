Eliana Albasetti recibe amenazas contra ella y su hija tras manifestación contra el rodeo

Eliana Albasetti junto a su abogada María Celeste Jiménez, presentó una denuncia por "amenazas y coacciones" dirigidas a ella y su hija Emilia, de siete años, luego de liderar una protesta en contra del rodeo en la medialuna del parque Padre Hurtado, el pasado 19 de septiembre.

La ex Calle 7 apuntó a la amiga de una apoderada del colegio al que asiste la menor, la que conocería a la pequeña e incluso habría tenido contacto con ella. "Me dijo que sabía en que curso estaba Emilia, que sabía que mi hija era vegetariana y que ella misma le había pedido un pan con jamón, cosa que dudo conociendo a Emilia", declaró a La Cuarta.

"Ella es mamá de dos niños que van en el colegio de hombres cercano al de Emilia, que es de mujeres", agregó, entregando más detalles acerca de las amenazas que recibió. "Me dijo que debía irme de Chile, que el rodeo era chileno y que debía sacar a la Emilia de su colegio. También se burló de que yo fuera vegana", aseguró.

Eliana Albasetti aclaró que dio aviso en el establecimiento educacional al que asiste su hija. "En el colegio vieron todos los registros de padres y apoderados y me confirmaron que ella no está en el colegio", comentó, reconociendo que siente temor. "Mi miedo fue la cercanía de ella con mi hija", señaló.

No más rodeo

El pasado 19 de septiembre, Eliana Albasetti irrumpió en la medialuna del parque Padre Hurtado junto a otros 30 activistas de la ONG Animal Libre. Su intención fue la de pedir la abolición del rodeo, que consideran como maltrato animal. Entre las personas que participaron, también se encontraba la actriz Soledad Pérez.

"Yo nunca había ido a un rodeo cara a cara. Lo encontré terrorífico. Toda la violencia que se vive, los golpes que se dan al animal. Iban jadeando todo el tiempo, porque obviamente están corriendo por su vida. Y sí genera mucho maltrato y mucho dolor", comentó sobre la actividad al programa Intrusos, de La Red.

"El tema de esto es obviamente para poner en el tapete esta discusión y que se deje de tratar el rodeo como un deporte. Porque en realidad no es un deporte. No está inscrito por la Ley del Deporte de Chile. Es mentira que es deporte. Es un grupo de gente que se divierte viendo como un ternero sufre. Para mí, son sádicos, una persona que disfruta con el dolor de otro ser vivo", agregó, refiriéndose a las amenazas.

"La gente en redes sociales quizás te dicen cosas horribles. A mí lo que más me complica es que fueron específicamente a amenazar a mi hija, diciéndome que me vaya del país, ese tipo de cosas. Pero eso lo voy a ver desde el punto legal", aseguró. "Me han dichos muchas cosas a mí. Me han amenazado de muerte. Pero ya cuando se meten con mi hija, es bastante delicado y complicado", cerró.

