Critican a Itatí Cantoral por "burlarse" de la pelea entre Frida Sofía y Alejandra Guzman

El drama por el distanciamiento entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía continúa dando de qué hablar. Recientemente Enrique Guzmán, padre de la cantante, opinó sobre la situación, cosa que hizo enfurecer a Frida Sofía.

"Le estorba la familia", dijo Enrique Guzmán. Posteriormente, Frida compartió una imagen de una conversación que tuvo con él tras sus declaraciones, donde se ve que le dice que la ama pero que no cuente con él.

Ahora, Itatí Cantoral compartió un video en el que aparece burlándose de lo sucedido. La actriz fue parte de la serie "Silvia Pinal Frente a Ti", por lo que en el papel de doña Silvia y junto a María Chacón, quien interpretó a La Guzmán, cuestiona a Frida Sofía.

Además, al pie del video, la actriz escribió un mensaje directo a la joven, con el que dejó ver que su postura es a favor de la familia Pinal Guzmán:

“Frida Sofía ya párale, ¿no? Tu madre es un encanto. Vivan las madres. Viva @laguzmanmx. Felicítame a tu padre que habló muy bien en la prensa, mis respetos para Don Enrique Guzmán”.

A pesar de que Itatí se ganó el corazón de muchos con su interpretación de Doña Silvia, el video fue muy criticado ya que aseguran "no debería meterse en lo que no le incumbe"

"Qué oportunista te estás viendo, Itatí", "Mejor es no meterse donde no lo llaman ….Que ellos laven sus trapos", "Señora Itati, creo que esos temas son personales…No creo que deba usted meterse en algo que no sabe lo que pasa dentro de una familia", "Me encantas como actriz, pero no creo sea lo correcto meterse", fueron algunos de los comentarios que destacaron.

Hace unas semanas, Alejandra Guzmán aseguró en conferencia de prensa que lo único que desea es una reconciliación con su hija, sin embargo, ésta reveló que ni siquiera puede ver lo que hace su madre o el resto de la familia porque la tienen bloqueada.

