Hermosa Chicago, la hija de Kim Kardashian en una nueva foto que muestra lo grande que está

Kim Kardashian no solo muestra su vida en el reality Keeping Up With The Kardashians, también usa las redes sociales para mostrar detalles de su vida personal, profesional y familiar.

La celebridad y empresaria de 38 años formó una familia con Kanye West al casarse en 2014 y al traer dos hijos al mundo, North y Saint, teniendo a Chicago y a Psalm por medio de gestación subrogada por problemas de salud.

Chicago es la menor de las niñas, con tan solo un añito de edad y se ha robado el corazón de toda la familia y de los seguidores en redes sociales de su mamá.

Chicago, la hija de Kim Kardashian, ha crecido rapidísimo

Kim compartió recientemente una fotografía de la niña y sorprendió a todos sus fanáticos por lo grande y cambiada que está.

La niña aparece en la foto con dos colitas en el cabello, un outfit deportivo y unos zapatos de goma a juego.

“No es normal lo hermosa que es, es una muñeca literalmente”, escribió en el post su tía Khloé Kardashian. “Una muñeca viviente”, agregó la abuela Kris Jenner.

“Será una rompecorazones, qué hermosa bebé”, agregó @nochtlii. “Literalmente la niña más adorable del mundo”, señaló @sarahstarkey.

Recientemente la familia completa pasó unos días de desconexión y de descanso en Wyoming y Kim compartió esta postal.

Incluso, Chicago junto a su hermana mayor North montaron un caballo, teniendo unas vacaciones de aventura.

Y recientemente también resultó adorable ver cómo jugaba con su hermano Saint a ser vaqueros.

