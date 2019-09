Frida Sofía publica polémico chat con su abuelo que revive la pelea con los Guzmán

Frida Sofía ha vivido un 2019 lleno de altibajos y pura polémica. Las peleas con su mamá Alejandra Guzmán han sido tremendas, tanto que cortaron toda relación y comunicación.

En medio de esas peleas, lanzó su primer sencillo promocional como cantante titulado Ándale, momento en el que recibió todo el apoyo de su padre Pablo Moctezuma y su familia paterna pero también fue criticada por el público quien la acusó de aprovecharse de la atención de la prensa por la polémica con su mamá.

El polémico de chat de Enrique Guzmán y Frida Sofía

Después de varias semanas en las que no hablaba de su familia Guzmán, ahora Frida Sofía vuelve a encender las peleas al publicar un chat con su abuelo Enrique Guzmán.

“Y luego pregunta por qué hago todo público. Por esto. Porque ya estoy hasta la madre de puras mentiras”, fue el mensaje con el que compartió el mensaje en sus historias de Instagram.

En el chat con Enrique Guzmán, a quien Frida Sofía guarda como “Abuelo gris” en su lista de contactos, puede leerse que habla sobre su primo Apolo, recién nacido.

“Apolo es mi nieto, si eso no te interesa y dices que no tienes que decir me ofendes”, escribió Guzmán. “Estás aprendiendo a quedarte sola y eso me entristece. Pero allá tú”, agrega.

El padre de Alejandra Guzmán enfatiza en el hecho de que Frida y Apolo son primos hermanos, como un modo de que ella lo acepte. “Te deseo mucha suerte Frida, sabes que te amo”, dijo.

Pero de inmediato sacó el tema de Carmen Salinas, quien hace semanas se ofreció a apoyar a la hija de Alejandra Guzmán.

“Tal vez, la oferta de Carmen Salinas es la que te convenga. Te iré a ver haciendo el papel de ‘Aventurera’ jajaja. Carmen Salinas te está ofreciendo el amor que tu familia te ha negado. Esto parece cursi telenovela barata. Yo, esos papeles no los he aceptado nunca… así que… si sabes contar, no cuentes conmigo. LO SIENTO FRIDA”, finalizó el mensaje de Enrique Guzmán.

