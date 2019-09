Daniela Ospina compartió foto junto a su novio por primera vez:

View this post on Instagram

Hoy comienza un nuevo ciclo y no tengo palabras para agradecer por un año más de vida y por esta vuelta al sol con tantas experiencias que me han hecho crecer y vivir… A Dios Gracias por bendecirme siempre, por ponerme a prueba, por darme tanto en lo personal y profesional, a mi familia por hacer de este día algo tan especial, por ser mi apoyo y mi fortaleza siempre, a mi hermano, mi cuñada y mis sobrinos que desde la distancia siempre me sorprenden, y me envían su amor incondicional, a mis amigos por vivir siempre conmigo mil y un aventuras y por supuesto a todos ustedes que siempre están conectados con la mejor energia en cada uno de mis días, por creer en mi, convertirse en compañía y en inspiración para cada día ser mejor persona. ¡Gracias siempre ❤️!