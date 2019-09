10 razones por las que Tom Welling fue nuestro primer amor en la adolescencia

View this post on Instagram

Crise nas Infinitas Terras: Vocês se lembram de "Smallville", série do início dos anos 2000 na qual Tom Welling interpreta o Superman? Pois o ator reprisarará o papel em "Crise nas Infinitas Terras", crossover que envolverá as séries "Arrow", "The Flash", "Supergirl", "Batwoman" e "Legends of Tomorrow". O especial mostrará o que aconteceu com Clark Kent após o encerramento de "Smallville". O crossover estreia em dezembro, na CW. Imagem: Reprodução/The CW; Informações: Observatório do Cinema; Texto: Ícaro Machado. #Arrow #TheFlash #Supergirl #Batwoman #LegendsOfTomorrow #Arrowverse #TheCW #Smallville #Superman #SuperHomem #ClarkKent #TomWelling #Nerd #NerdCulture #NerdBoy #NerdGilrs #Geek #GeekCulture #GeekGirls #Series #SeriesDeTV #Seriado #AmantesDeSeries #DOP