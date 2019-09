Ricky Martin compartió un poderoso mensaje bajo la lluvia sobre la importancia del agua

View this post on Instagram

En la cultura maya, el agua se reconoce como sistema vivo, significa la vida. En la ceremonia, el agua es potencia siempre presente y por ello se busca correlacionar la conciencia humana con la conciencia del agua Criatura-Universo. El agua no se reduce al compuesto de hidrógeno y oxígeno, se encuentra íntimamente vinculada a la vida vegetal y a los fenómenos siderales. Al agua se le habla; se le conversa; se le acaricia; se le transmiten alegrías y tristezas. Todo mundo sabe que el agua piensa, siente, reflexiona, llora y también se entristece.” Eternamente agradecido por cómo mi familia yucateca me hacen sentir cada vez que vengo a su tierra. PURA MAGIA