José Eduardo Derbez rompe el silencio después de su ruptura con Bárbara Escalante

José Eduardo Derbez mantenía una relación amorosa con Bárbara Escalante desde hacía cinco años, una pareja que parecía muy sólida pero que sorprendió al público con su ruptura hace unas semanas.

Así reaccionó Aislinn Derbez ante la ruptura de José Eduardo y Bárbara Escalante José Eduardo y Bárbara Escalante anunciaron su separación tras cinco años de noviazgo

La decisión fue anunciada a través de un comunicado por el actor de 27 años, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez y aseguró que la ruptura se produjo en los mejores términos.

“A todos nuestros amigos, quiero hacer de su conocimiento que Bárbara Escalante y yo hemos decidido terminar nuestra relación sentimental, más no significa que no sigamos conservando una gran amistad pues Bárbara es una mujer en toda extensión de la palabra”, expresó Derbez, asegurando además que no volvería a tocar el tema con la prensa.

Cómo se siente José Eduardo Derbez ahora que está soltero

Sin embargo, recientemente habló de cómo se siente después de la ruptura durante una entrevista en el programa Hoy.

Confesó que sueña con casarse el algún día y formar una familia, pero que en este momento esa no es su prioridad.

“Sí me gustaría casarme, tener una familia, pero como lo he dicho todo este tiempo, ahorita no, más adelante, todo a su tiempo. Ahorita soy un polluelo que está saliendo del capullo (…) paso a paso, ahorita estoy concentrado en mi carrera y muy contento”, manifestó.

“Estoy tranquilo, que es lo importante y mantenerme así tranquilo”, enfatizó, mientras se prepara para el estreno de la serie sobre su familia el próximo 18 de octubre.

Él y su exnovia adoptaron un cerdito como mascota y al ser consultado sobre su estatus, respondió: “Es como la canción de Jesse y Joy, con quién se queda el puerco… por el momento parte y parte y es como un hijo”.

Te recomendamos en video: