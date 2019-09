Ignacia Michelson nuevamente en picada contra Geri Hoops: "Con Twerk no sale poto"

Una mera afirmación sobre quién tiene la mejor retaguardia del país, tiene enfrentadas a la exparticipante de Resistiré Ignacia Michelson y la bailarina Geri Hoops.

La tensión se produjo luego que la modelo asegurara que su amiga tiene los mejores glúteos y un seguidor le preguntara por Geri Hoops. "Si tiene buen culo que nos diga su cirujano", respondió esta categóricamente, desatando una controversia entre ambas.

A través de su Instagram, la bailarina compartió una historia antigua en la que demostraba su apoyo a la expareja de Sargento Rap cuando esta perdió a su bebé. "Y yo apoyándola", escribió sobre el registro, agregando dos emojis con rostro de decepción.

Hasta entonces, las diferencias no parecían tan graves. Sin embargo, Ignacia Michelson volvió a caldear los ánimos desacreditando el gesto de Geri Hoops y acusándola de mezclar dos temas distintos.

"¿Qué tiene que ver un poto con la pérdida de un bebé? Ella está mezclando peras con manzanas. Una cosa es el poto, y otra, un tema delicado. Si alguien se pica de esa forma es porque en verdad le afectó, o sea, tiene el poto operado", señaló en conversación con La Cuarta.

"Yo la conozco desde hace tiempo. Ella no tenía ni la delantera ni el trasero que tiene ahora. Que no me venga a cuentear a mí, que tengo más operaciones que todas. Si con Twerk no sale poto", enfatizó.

