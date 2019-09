Desenmascaran al pololo de Raquel Argandoña: "¡Que no siga mintiendo!"

Todos los intentos por calmar las aguas, quedaron estropeados cuando la expareja del pololo de Raquel Argandoña contó la verdad acerca de su encuentro con el cuarentón. En conversación con el programa Intrusos, de La Red, la mujer dijo lamentar la situación y aseguró que desconocía la relación de Félix Ureta con la opinóloga.

Sus declaraciones se dieron luego que descubrieran al gerente comercial pasando las celebraciones de Fiestas Patrias en el norte del país, junto a la aludida a quien identificaron como Caty Órdenes. La mujer se contactó con Claudia Schmidt y contó su versión a través de un audio mostrado en pantalla.

"Mira, lamento mucho lo que está pasando. Es una situación bastante complicada. La verdad es que sí, Félix estuvo acá en Calama pero, como les vuelvo a repetir, yo no sabía que no sabía que él andaba con la señora Raquel. Lamentablemente me veo involucrada en todo este problema, que es realmente penoso", dijo.

De pasada, desmintió la versión de Félix y aclaró que nunca se encontraron en San Pedro, como había señalado este, sino que fue un viaje planeado. "Tampoco es la idea mentir, y la verdad es que sí estuvo acá. Y bueno, por lo que vi en su programa, que salió la foto… Sí, el estuvo acá, estuvo en San Pedro", comentó.

"Y pedirle a Félix que diga la verdad, que no siga mintiendo, porque no entiendo cuál es su fin. No entiendo cómo las personas a veces pueden hacer tanto daño, con personas que no hacen daño. No entiendo por qué él niega algo que… Sabe que él estuvo acá y que no nos encontramos, nos fuimos juntos a San Pedro. En ningún momento 'nos encontramos' allá", sostuvo.

En el estudio, Claudia Schmidt reveló algunos detalles tras la polémica. De acuerdo con las informaciones que maneja, Caty Órdenes recibió mensajes por parte del pololo de Raquel Argandoña, en los que este le pedía que mintiera acerca de lo que realmente había pasado.

"Desde el minuto uno siempre fue muy autoritario y pidió que por favor no diera declaraciones, que no contara la verdad. La otra parte también, al ver las declaraciones que él da… Obviamente uno se desilusiona", señaló, cuestionando la actitud del cuarentón.

