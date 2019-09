El conmovedor mensaje de Sebastián Yatra después de cantar con Maná

Ver esta publicación en Instagram

Aunque lo soñé cuando iniciaba mi carrera, no pensé que la vida me permitiría no solo cantar a su lado sino compartir momentos especiales, construir una amistad y recibir de ustedes valiosos consejos que atesoro y por los cuales les estoy eternamente agradecido! Maná es un ejemplo de vida, reventaron la gira, no pueden vender más porque no tienen tiempo 😂, sold out tras sold out, 7 forums en LA vendidos, son unos verdaderos rockstars!!!!! GRACIAS HERMANOS 🔥🙏🏻🖤 @manaoficial #NoHaParadodeLlover #RayandoelSolTour

Conmovió a todas las fanáticas con este mensaje después de una de las presentaciones con Maná: “Anoche canté junto a Maná y fue uno de los momentos más lindos de mi vida. Aunque lo soñé cuando iniciaba mi carrera, no pensé que la vida me permitiría no solo cantar a su lado sino compartir momentos especiales, construir una amistad y recibir de ustedes valiosos consejos que atesoro y por los cuales les estoy eternamente agradecido”, escribió en un post en su perfil de Instagram.

“Maná es un ejemplo de vida, reventaron la gira, no pueden vender más porque no tienen tiempo, sold out tras sold out, 7 forums en LA vendidos, son unos verdaderos rockstars. Gracias hermanos”, finalizó compartiendo un video de la presentación con la banda mexicana de rock.

Ante este mensaje, recibió el apoyo y el reconocimiento de todos sus admiradores en la red social.

“La grandeza de tu corazón, tu humildad y tu amor por Dios te seguirán llevando lejos. Sigue soñando en grande y continúa con esas ganas de siempre darlo todo, te admiro infinitamente”, escribió el usuario @nyesy02yn.

