Así han sido los 5 años de amor de Angelique Boyer y Sebastián Rulli

Sebastian Rulli y Angelique Boyer se han convertido en una de las parejas más queridas del espectáculo mexicano por su belleza y talento. La química entre ambos traspasa las pantallas, haciendo suspirar a quien los sigue a través de redes sociales los proyectos que protagonizan.

Ahora que están cumpliendo 5 años de relación, tanto Angelique como Sebastián se dedicaron emotivas palabras de amor con las que derritieron a los fans.

“Vida de mi amor @sebastianrulli. Son 5 años de tantos buenos recuerdos, 5 años en los que he vivido los momentos más plenos de mi vida, construyendo la mejor versión de mi misma a tu lado y apoyando tus sueños y viendo realizarte como hombre es lo que me hace más feliz, este amor crece cada día, beso a beso. Gracias por hacerme sentir tan bonito, por la paz que me regalas. Te amo profundamente cada día mejor”, escribió Angelique, junto a una tierna fotografía de ambos.

Rulli no quiso quedarse atrás y en su cuenta personal escribió:

“Quédate con esa persona que emocionalmente te enamora y que espiritualmente te fortalezca. @angeliqueboyer eres eso y más para mí. 5 años juntos y seguimos sumando!!! Te Amo Vida de Mi Amor!!! Gracias por tanto. Eres mi inspiración”.

Se conocieron en 2010 cuando protagonizaron la exitosa telenovela ‘Teresa’. A pesar de que la química entre ellos era innegable, ambos se encontraban en relaciones estables. Sin embargo, tres años después, se reencontraron en ‘Lo que la vida me robó’.

La fuerte amistad que tenían, terminó por convertirse en un gran amor.

En el año 2014 Sebastian Rulli y Angelique Boyer también protagonizaron la pieza teatral “Los derechos de nacer”.

La confirmación de su relación sin duda enloqueció a los fans pues era más que obvio que entre ellos había una chispa de amor.

Fue Sebastián quien publicó en Twitter el mensaje: “Primero compañeros, luego amigos y GRACIAS!! Al tiempo de Dios que es perfecto, Hoy estamos unidos por el amor que nos tenemos y queremos seguir caminando juntos. Con los pies en la tierra y los ojos en la Luna! Somos Novios!”.

Desde entonces, la pareja ha sido más que inseparable, viajando y compartiendo proyectos que los siguen uniendo.

La admiración que se tienen el uno al otro es una gran inspiración para sus fans. Basta con ver los tiernos poemas que el actor le dedica a Angelique.

Pasa el sol y luego la Luna, Así pasan los Días. Tú estás en todos ellos. Tu eres mi luna porque te sueño , Tu eres mi sol porque me iluminas. Eres Mi Vida. Feliz cumpleaños mi Cielo!! Por muchos Días de fiesta y amor a tu lado. Te deseo lo mejor Siempre!! Te Amoooo @angeliqueboyer

Eso sí, al parecer, los actores piensa disfrutar de su vida sin hijos ya que en varias ocasiones han declarado que aún no piensan en convertirse en papás debido a que están enfocados en sus carreras y su relación.

"Es algo muy pronto para mí, la verdad es que estoy muy consciente de la responsabilidad que este tener hijos y no me llama la atención. Tengo 28 años, entonces quiero disfrutar la etapa de ser mamá cuando me toque, ahorita es muy pronto", confesó Angelique para Agencia México en 2018.

Te recomendamos en video