Zendaya da una muestra de estilo y lleva el color más atrevido para las morenas en los Emmys 2019

View this post on Instagram

Oh my 😍😍😍 . . . #zendaya #tomholland #photography #photographer #photooftheday #photoshoot #likeforlikes #beautiful #model #hairstyle #makeup #selenagomez #justinbieber #arianagrande #shawnmendes #kendalljenner #followforlikes rihanna #love #fashion #goals #family #cardib #spiderman #flawless #euphoria #hbo #netflix #avengers #peterparker #emmys 💜