Los mejores memes de la entrega del Emmy 2019

La despedida de Game of Thrones, los perdedores de la noche y, por supuesto, los trajes de las estrellas en los premios Emmy 2019 sirvieron de comidilla en las redes sociales. Los usuarios de Twiter no dejaron pasar ningún detalle y comentaron con mucho humor lo mejor y lo peor de la gala.

El reencuentro del elenco de la exitosa serie de HBO despertó la nostalgia de sus seguidores, aunque algunos no perdonaron sus atuendos. La derrota de Emilia Clarke como mejor actriz para una serie dramática tampoco fue del agrado de muchos.

Otro momento de los Emmy 2019 que aumentó el tráfico en las redes sociales fue la sonada derrota de Amy Adams como mejor actriz de una miniserie. Premio que se llevó Michelle Williams por su interpretación como Gwen en “Fosse Verdon”.

Los atuendos más polémicos también quedaron retratados en las redes sociales.

Como cuando no tienes look “pero me armo algo y voy” #Emmy2019

Billy Porter looking like the cocaine drug lord in a Netflix series about gays who run their operation out of AirBnB #Emmys pic.twitter.com/CiES8KNv0f

— Phillip Henry (@MajorPhilebrity) September 23, 2019