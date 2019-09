Demi Moore confesó que fue violada cuando tenía 15 años

Demi Moore dijo que fue violada a los 15 años por un hombre que le pagó 500 dólares a su madre alcohólica por el acto indescriptible.

La mujer de 56 años habló sobre el impactante episodio, que inicialmente detalló en su nueva memoria "Inside Out", con Diane Sawyer en "Good Morning America" ​​el lunes. Moore ha dedicado el libro a sus tres hijas, así como a su madre con problemas, que murió en 1998.

Según la actriz, el incidente tuvo lugar cuando llegó a casa una noche y un hombre mayor que ella y su madre sabían que estaba en el apartamento. Después de que la violó, Moore dice que el hombre le preguntó cómo se sentía "ser prostituida por tu madre por 500 dólares".

"Creo que, en el fondo de mi corazón, no, no creo que haya sido una transacción sencilla", dijo Demi Moore al periodista de televisión sobre si sentía que su madre la había vendido. "Pero ella todavía, ella le dio el acceso y me puso en peligro".

La educación de Moore estuvo lejos de ser amorosa. La estrella dijo que sus padres padecían alcoholismo y que la familia se mudaba por todo el país con frecuencia cuando enfrentaban deudas. Moore dijo que tenía 12 años cuando su madre intentó suicidarse por primera vez.

Demi también le dijo a Sawyer, de 73 años, que su madre intentó suicidarse "muchas, muchas veces". La actriz también se enteró de que el hombre al que creía y amaba como padre no era su padre biológico. Moore se dijo a sí misma que "no me querían o que no merecía estar aquí".

