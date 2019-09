Cathy Barriga indignada por comentario de Alejandro Guillier sobre foto en ropa interior

Este lunes, el matinal Bienvenidos volvió a poner en la palestra la fotografía en ropa interior de Cathy Barriga, actual alcaldesa de Maipú. El tema fue comentado por panelistas e invitados, entre los que figuró la presidenta de la UDI Jacqueline van Rysselberghe y el senador Alejandro Guillier.

"A mí me encanta la Cathy Barriga. Encuentro que se sienta en el piano, que la critican, la hacen pebre, pero ella sigue adelante. Creo que ha hecho una muy buena gestión en Maipú", expresó la política en defensa de la jefa comunal, para luego referirse a su futuro ante una eventual candidatura presidencial. "Me da la impresión que no es lo que está pensando, pero sin duda que tiene un potencial electoral gigante. Yo, sinceramente, creo que lo ha hecho bien. Yo soy pragmática: apoyaría a cualquiera de mi sector que pueda ganar", dijo.

Por su parte, Alejandro Guillier comentó: "no la conozco, para ser sincero". "¿Pero acaso no vio la foto de ella levantándose en la mañana?", replicó Mónica Pérez, a lo que el senador respondió: "Sí, vi una foto, me la mostraron. Pero si un presidente de Chile va a empezar el día gobernando, mostrándose semipilucho y ese va a ser el sello de su gobierno me parece que es poco serio".

"A lo mejor para alcalde de Maipú están contentos, pero para presidente de Chile pongámosle poquito más de altura a la cosa. Uno puede discutir con Lavín, puede discutir con Allamand, y si ganan todos se lo vamos a reconocer, pero por favor, hay un mínimo se seriedad en el cargo", agregó.

En ese momento, el parlamentario fue interrumpido por Jacqueline van Rysselberghe, quien nuevamente defendió a la alcaldesa de Maipú. "Yo lo encuentro un poquito machista ese comentario. Porque esa foto que sacó la Cathy es su Instagram. Además, es su forma de relacionarse con sus seguidores. Nadie ha dado un peso por ella y ella logró levantar su comuna", dijo.

"No, mencioné los candidatos de la derecha, pero una mujer fantástico como presidente de Chile. Pero tampoco me gustaría un presidente de Chile que haga de su imagen pública una exhibición", insistió Alejandro Guillier.

La respuesta de Cathy Barriga

A través de Instagram, la alcaldesa Cathy Barriga se refirió a las palabras emitidas por el político en el matinal Bienvenidos. La jefa comunal compartió un video del momento en que Guillier se refería a su fotografía en ropa interior y lo calificó de machista.

"¡Qué machismo! Estoy yo acá en la oficina, escuchando a este panel mientras reviso mis papeles. Qué falta de respeto, qué machismo… Sin comentarios. Sin comentarios, la verdad", señaló.

