Angelina Jolie advirtió a Brad Pitt que se aleje de Kanye West y del clan Kardashian

Angelina Jolie no aprueba la reciente y sorpresiva amistad de Brad Pitt con Kanye West, así le aseguró una fuente al portal Radar Online, señalando que la actriz quiere ponerle fin a la situación.

Angelina, de 44 años, dejó en claro sus pensamientos al decirle a su ex esposo que se mantuviera alejado del rapero o ponía en riesgo su relación con sus hijos. "Angelina no soporta el clan Kardashian y no quiere que sus hijos se acerquen a ellos, y se lo ha dicho a Brad", dijo una fuente a Radar. "Le ha dado un ultimátum: es Kanye o los niños".

Pitt, de 55 años, ha asistido a los Servicios Dominicales de West varias veces en las últimas semanas. El actor ha disfrutado los servicios e incluso ha hablado sobre los sermones. "Es una celebración pura de la vida y la gente", dijo Pitt a ET. "Es realmente encantador. Realmente es."

Él continuó: "Creo que [Kanye] estaba haciendo algo realmente especial allí".

Sin embargo, el apoyo público de Brad Pitt a su nuevo amigo puede terminar si Jolie se sale con la suya. "Ella no puede soportar sus puntos de vista, políticamente y de otra manera", dijo la fuente, quien se mantuvo en el anonimato.

En medio de su batalla por el divorcio y la custodia, Brad pasó largos períodos de tiempo sin ver a sus otros hijos. Desde entonces, la estrella ha hecho todo lo posible para recuperar el tiempo perdido, tomarse un tiempo libre del trabajo y malcriar a sus hijos con lujosos regalos.

"Brad obviamente puede ser amigo de quien quiera", dijo la fuente, "pero sabe que Angie tiene el poder de meterse con él si continúa viendo a Kanye".

