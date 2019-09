Aislinn Derbez confiesa que tuvo un embarazo psicológico: "Sentía que me moría"

Aislinn Derbez ha revelado algunos secretos de su vida que han sorprendido a sus seguidores. Y es que la actriz ha confesado algunas complicadas situaciones que ha vivido, y que nadie jamás habría imaginado, pues todos piensan que su vida es perfecta.

En el podcast de Alex Fernández, la hija de Eugenio Derbez confesó que tuvo un “embarazo psicológico” cuando tenía 25 años.

Todo sucedió cuando terminó de grabar la serie “La promesa” en Colombia, donde interpretó a una mujer que moría en el parto, y comenzó a sentirse muy mal en la vida real.

Tan mal se sintió que creía que iba a morir, según reveló, por lo que la llevaron a urgencias, y ahí le dijeron que estaba embarazada.

"Sí toqué poquito fondo, acabé en el hospital una vez. Me empecé a sentir como si fuera a morir. Me llevan al hospital, me hacen una prueba de sangre y me dicen: ‘Señorita, es que está usted embarazada’. Yo tenía 24 o 25 años, no me acuerdo. Y yo dije: ‘No puedo estar embarazada, ¿del espíritu santo o cómo?”, detalla la famosa.