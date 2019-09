FOTO: Brad Pitt pasó vergüenza en una alfombra roja por mostrar sus zapatos destruidos y un feo ruedo del pantalón

Brad Pitt es uno de los hombres más guapos de Hollywood. Con su cabello rubio, sus ojos claros y su sonrisa, nos enamora con tan solo posar ante las cámaras.

Actualmente tiene unos días bastante agitados, ante la promoción de su película Once Upon a Time In Hollywood y Ad Astra; con la primera se ha llevado todos los elogios y la segunda se acaba de estrenar, prometiendo las mejores críticas.

El mal aspecto de Brad Pitt

A pesar de lo atractivo que es, últimamente ha optado por una apariencia más espontánea. En vez de usar camisas y trajes muy formales, prefiere usar pantalones casuales, franelas, sacos y en ocasiones un sombrero.

Pero en el estreno de Ad Astra llamó la atención no solo por su sonrisa sino por la apariencia de sus zapatos.

Brad Pitt has arrived at the LA Premiere of @AdAstraMovie pic.twitter.com/k7882snyrv — 20th Century Fox (@20thcenturyfox) September 19, 2019

Pitt usó para la alfombra unos zapatos que estaban muy sucios y algo destruidos por el uso excesivo.

Además, le ruedo del pantalón delataba la costura del mismo, al hacer un mal doblez. Ambas cosas empañaron todo el look del actor.

“Bradnation, ayuden a este hombre a vestirse”, expresó en Twitter el usuario @electricherry.

A pesar de todo, las admiradoras del actor de 55 años son las más fieles y jamás abandonan a su actor favorito.

