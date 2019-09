Adamari López presumió sus tonificadas piernas con estos excéntricos tacones

Adamari López ha causado sensación en redes con su más reciente outfit. Y es que la conductora lució fabulosa con unos excéntricos tacones negros.

Su look de este viernes en Un Nuevo Día se llevó todos los halagos y no fue criticado, a diferencia de otros, pues los particulares tacones que lució acentuaron sus tonificadas piernas.

La famosa celebridad se robó todas las miradas con estos tacones abiertos en la parte de adelante, un short en tono gris, y una camiseta negra con el mensaje "Así es la vida".

De inmediato sus seguidores la llenaron de halagos por su acertado look.

"Eso te queda preciosa , me encanta verte el short tienes buenas piernas", "me encantó tu outfit, en especial los tacones", "Esos Look le quedan super Hermosoo ..😍", "Me encanta todo su outfit, pero 😍 sus zapatos!", "esos tacones favorecen tus piernas", "guapísima Ada, te van muy bien esos tacones", y "quiero sus zapatos 😍", fueron algunos de los comentarios.

Constantemente la también actriz recibe muchas críticas por los looks que usa en Un Nuevo Día, pero nunca deja que esto la afecte y cada día luce más hermosa y segura que nunca.

